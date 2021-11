Går efter borgmesterposten

Lise Tønner ved Gladsaxe Bladets valgmøde 2. november. Foto: Kaj Bonne.

Lokallisten Gladsaxe stiller med egen borgmesterkandidat

Af Peter Kenworthy

– Det er vores klare oplevelse, at der fra et bredt politisk spektrum efterhånden er et udbredt ønske om et nyt politisk flertal i Gladsaxe. Vi blev noget overraskede, da det knebne borgmesterflertal allerede i august meldte ud, hvem de konstituerer sig med og dermed hvem formandsposterne skal fordeles imellem efter kommunalvalget, udtaler spidskandidat for Lokallisten Gladsaxe, Lise Tønner.

– Det er måske lige friskt nok, når borgerne endnu ikke har afgivet deres stemme. Og vi oplever det som en noget magtfuldkommen tilgang, som ikke just er befordrende for lokaldemokratiet og borgerinddragelsen, tilføjer hun.

Lokallisten Gladsaxe fortæller i en pressemeddelelse at man mener at der er behov for en ny ledelsesstil i Gladsaxe og at man ønsker en fornyet tilgang til folkestyret med langt mere åbenhed i de politiske processer og tidligere inddragelse af borgerne. Samt at dette vil kræve en ny borgmester ved roret, samt et opgør med vanetænkning, blokpolitik og det ‘vi plejer’.