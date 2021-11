Går for langsomt

Foto: Peter Kenworthy.

Der skal flere vindmøller og solceller til hvis vi skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, mener Dansk Energi

Af Peter Kenworthy

10 kommuner har stået for 72 procent af udbygningen af vindmøller og solceller på land siden sidste kommunalvalg. Det viser Dansk Energis nye klimabarometer, som i år fokuserer på udbygning af grøn energi på land. Ringkøbing-Skjern Kommune indtager 1. pladsen, mens 9 af 10 kommuner på top-ti-listen ligger i Jylland.

Men ifølge Dansk Energis beregninger kræver Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, at der hvert år bliver opstillet 600 MW ekstra grøn energi på land. Derfor er det ifølge Kristine Grunnet vigtigt, at flere kommuner rykker frem i det grønne felt, skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse.

– Vi skal have flere kommuner til at tage ansvar for den grønne omstilling og træffe beslutninger om at bygge mere vedvarende energi. Samtidig skal processen i forhold til at opstille vindmøller og solceller være mere effektiv. I øjeblikket går det simpelthen for langsomt, og vi risikerer ikke at have nok grøn strøm til vores klimamål. Så det er en vigtig opgave for byrådene at tage fat på efter kommunalvalget, siger branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi, Kristine Grunnet.

I Gladsaxe Kommune – hvor der ikke er ret meget plads til vindmøller – ligger der, ifølge Erhvervsstyrelsens vindmøllekort, ingen vindmøller. Der ligger dog nogen få møller nær vandet i nærheden af København, samt flere hundrede på resten af Sjælland.