Gamingdage på Bibliotek+

Foto: Peter Kenworthy.

12.-13. november er der digitale spil og brætspil for børn og voksne, når Bibliotek+ fejrer Gamingugen

Fredag kan bibliotekets gæster få smagsprøver på både nye og gamle digitale spil og prøve virtual reality med flere forskellige spil og professionel introduktion.

Lørdag er der fokus på brætspil med mulighed for at prøve bibliotekets mange spil og blive introduceret til de nyeste i samlingen. Samtidig kan man møde brætspilsdesigner Michael Løhde Andersen, som viser og spiller sit anmelderroste brætspil Biotopia, der er med til at fremme læringen om biodiversitet. Det er gratis at være med begge dage og kræver ikke tilmelding.

Det er Medierådet for Børn og Unge, der står bag Gamingugen.