Gladsaxe-mester fundet

Thomas Struch fra Caissa Gladsaxe (til højre) vinder det sidste parti og bliver dermed Gladsaxe-mester. Foto: Privat.

21 spillere var klar til start og den øverste gruppe dystede om titlen som Gladsaxe-mester i skak

Af Redaktionen, redigeret

Der var spænding om mesterskabet til det sidste. Men i sidste runde lykkedes det for Thomas Struch fra Caissa Gladsaxe at vinde efter et langt parti og dermed sikre sig titlen som Gladsaxe-mester med 5½ point i 7 runder. Samme pointtal opnåede Casper Liu fra BMS.

I gruppe 2 deltog mange unge talentfulde spillere. Med 5½ point vandt Aryan Mollasoltani fra Caissa Gladsaxe sikkert gruppen med et helt point forspring. Dermed lykkedes det for Caissa Gladsaxe at snuppe sejren i begge grupper.

Turneringen blev – som vanligt – afviklet i et samarbejde mellem de to Gladsaxe-klubber Odysseus og Caissa Gladsaxe. Sidste år blev turneringen aflyst på grund af corona, men i år var der ikke problemer med afviklingen, fortæller Jens Juul Hornsgaard fra Skakforeningen Odysseus.