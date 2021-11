Gladsaxes flotteste juleudsmykning?

Forberedelserne til den store lystænding søndag er i fuld gang. Foto: Privat.

Beboerne går juleamok i rækkehuskvarteret Bytoften på søndag

Af Peter Kenworthy

Bytoften ligger til daglig diskret omkranset af Klausdalsbrovej og Gladsaxe Møllevej og bag støjværnet til Motorring 3, men i julemåneden retter beboerne spotlyset mod bebyggelsen.

Og julestemningen er strålende i Bytoften, hvor beboerne samarbejder om at gøre området til et årligt tilløbsstykke med overdådigt smukke juledekorationer, fortæller Anders Gerhardt.

– Jeg flyttede til området i sommer, og blev først for nylig klar over, at mine ellers helt almindelige naboer går fuldstændig julecrazy. Nu er jeg hoppet med på vognen. Efter et venligt nabopres låner jeg en ”lille” 40 meter julekæde, der skal op på min facade. Vi kan jo ikke have nogen sorte huller, tilføjer han.

Søndag den 28/11 klokken 17.00 tændes lyset samtidigt.