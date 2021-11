Gladsaxes van(d)vittigt dyre spildevandsplan

1. Gladsaxe Byråd har vedtaget en spildevejsplan til 6,8 mia. kr. for kommunen og mindst 1 mia. kr. for borgerne til adskillelse af spillevand fra regnvand i et nyt kloaksystem til det sidste for at opnå ”miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko”, jf. Byrådsreferat 2. november 2020, s 2. Gladsaxes spildevandsplan er van(d)vittig dyr af flere […]

Af Henning Sørensen, Borremosen 13

1. Gladsaxe Byråd har vedtaget en spildevejsplan til 6,8 mia. kr. for kommunen og mindst 1 mia. kr. for borgerne til adskillelse af spillevand fra regnvand i et nyt kloaksystem til det sidste for at opnå ”miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko”, jf. Byrådsreferat 2. november 2020, s 2.

Gladsaxes spildevandsplan er van(d)vittig dyr af flere grunde:

1. ”Forskning i oversvømmelser er sparsomme, men omkostningerne i forhold til BNP og dødsfald i forhold til befolkningstallet er faldet verden over fra 1980 til 2010”, jfr. Berlingske 30.10.2021 ”Opinion”, s 9.

2. ”FNs klimapanel erkender, at de har lav tiltro til menneskers indflydelse på ændringer i høj flodstrømning på globalt niveau”, Ibid. Det er kun lidt vi kan gøre.

3. ”Oversvømmelser er kun substantielle for mellem 0,9 og 1,2 % af de danske husstande i dag og knap dobbelt så mange huse vil blive udsat for oversvømmelser i 2071 (min oversættelse).” Danmarks Nationalbank, Flood risk discounts in the Danish housing market, 22.10.2021, “Economic Memo” no. 7. Kun 1 % af vore huse er truede.

4. Gladsaxe byråd ”fuld separerings”- projekt savner Forsikringsoplysningens risikokort, der ud fra erstatninger ved skybrud præcist kortlægger udsatte områder i kommunen.

5. Lyngby Tårbæks ”separatkloakering til er en effektiv løsning på kapacitetsproblemet (fordi fuld separering) for det første er ekstremt dyrt, og for det andet vil hele byen blive gravet op”, jf. Det grønne område 21.07.2021, s 3.