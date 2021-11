Glæde, overraskelse og lettelse

Kandidaterne kiggede spændt på valgresultaterne hele valgaftenen. Foto: Kaj Bonne.

Der var mange forskellige følelser i spil hos de partier der lykkedes med at blive repræsenteret i det kommende byråd

Af Peter Kenworthy

Der var heftig aktivitet på hovedbiblioteket, efter at valgstyreformand Kristian Niebuhr (A) havde ringet valget af natten til den 17. november. De cirka 50 optællere rendte rundt mellem hinanden og lagde de udfyldte stemmesedler i de forskellige partiers bunker, der i forskellig grad blev højere og højere.

Der var også forskel på humøret hos kandidaterne fra de forskellige partier på Gladsaxe Rådhus, mens de stod ved hvide runde borde og drak kaffe og øl eller spiste en sandwich eller et stykke valgkage, og mere eller mindre nervøst kiggede op imod tv-skærmene, der havde valgdækning fra både DR og TV2, eller den store skærm, hvor resultaterne fra Gladsaxes valgsteder løbende tikkede ind.

Langt efter midnat lå resultaterne klar – og der var alt fra glæde og afklaring til lettelse og lidt frustration at spore hos de af partiernes spidskandidater, der var sikret repræsentation i det kommende byråd.

Flertal i hus

Socialdemokraterne gik tilbage, men beholdt magten. Borgmester Trine Græse (A) fortalte på valgaftenen at det vigtigste var, at et flertal med SF og De Radikale var kommet i hus, der gjorde at hun kunne fortsætte som borgmester.

Christina Rittig Falkberg (B) var glad og stolt over at partiet beholdt sine to mandater, fortalte hun.

– På trods af den modstand vi har været i nationalt, så formår vi at vise en lokalpolitisk styrke, tilføjede hun.

Også Serdal Benli (F) var glad for sit partis valgresultat.

– Vi har fået fremgang, og det skal vi udnytte til at få maksimalt politisk indflydelse. Jeg er glad og stolt over at det nu er lykkes at sikre SF fremgang ved to valg i træk, fortalte Benli.

Suleman blev valgt

Lise Tønner (LG) mente at det var ”fantastisk” at hendes nye parti, Lokallisten Gladsaxe, havde fået et enkelt mandat.

– Vi er glade for at borgerne har taget godt imod os. Resultatet viser at Lokallisten har en berettigelse, og vi ser det som det første skridt i en mere borgervenlig retning for Gladsaxe, tilføjede hun, inden de personlige stemmer var blevet talt op.

Det blev dog – noget overraskende – ikke spidskandidaten Tønner, der kommer til at tegne Lokallisten i byrådet, men derimod den 21-årige jurastuderende, Suleman Naim, der fortalte at han havde blandede følelser over at være blevet valgt ind.

– Vælgerne har talt. Lise [Tønner] og Lene [Svendborg] har startet det her projekt, og jeg er utrolig glad for at være med – men samtidig utrolig ærgerlig over at de ikke kom ind. Jeg skal forsøge at løse denne opgave med masser af ydmyghed, tilføjede han.

Trine Henriksen (Ø) var også glad for en stemmemæssig fremgang, og at Enhedslisten havde beholdt sine tre mandater, der havde ligget lidt på vippen tidligere på aftenen.

Borgerlig glæde og lettelse

I den borgerlige lejr var der i det store hele positive miner, til trods for at man ikke lykkedes med at vælte Socialdemokraterne af pinden.

Susanne Damsgaard (O) fortalte at hun var både lettet og tilfreds over, at det var lykkes hende at komme i byrådet i det hele taget, når man kunne se hvordan det var gået Dansk Folkeparti på landsplan.

Henrik Sørensen (C) var naturligt nok glad for De Konservatives store fremgang.

– Vi har fået to mandater mere, og det kan man ikke være andet end tilfreds med, sagde han.

Og Venstres Martin Skou Heidemann fortalte til Gladsaxe Bladet at han var glad for at beholde partiets fire mandater, og at partiet ville kæmpe videre i det nye byråd.