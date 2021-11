Gør kommunalbestyrelsen det igen?

Hvad den gør igen? – Smadrer en helhed! – Hvor henne? – Ringbo i Bagsværd! Tidligere er helheden omkring Søborg Torv blevet smadret. Nu kommer turen til en epokegørende arkitektonisk perle (opført i 1961-63). Den har ligget beskyttet og gemt bag hegn og hække, fordi det har været et botilbud for københavnske borgere med sindslidelser […]

Af Bruno L. Jeppsson, Søborg Torv 8, 2860 Søborg

Hvad den gør igen? – Smadrer en helhed! – Hvor henne? – Ringbo i Bagsværd!

Tidligere er helheden omkring Søborg Torv blevet smadret. Nu kommer turen til en epokegørende arkitektonisk perle (opført i 1961-63). Den har ligget beskyttet og gemt bag hegn og hække, fordi det har været et botilbud for københavnske borgere med sindslidelser og stofmisbrug.

Ringbo, grundareal på cirka 60.000 m2, er nu erhvervet af Gladsaxe Kommune for kr. 138.4 mio. Kommunen oplyser, at der giver rigtig mange muligheder. Blandt andet ønskes der opført en ny skole til erstatning for en skole i nærheden, som har vanskeligt ved skaffe elever nok. En skole som forældre og elever i området ikke ønsker sig.

Af dagspressen fremgår det, at Gladsaxe har besluttet at nedrive Ringbo i starten af 2022. Dermed vil det helt unikke og cirkulære bygningsanlæg blive fjernet. Noget af det ypperste i dansk arkitektur, forløberen for ”tæt-lav” bebyggelserne, der gjorde oprør mod ”stanglakrids” byggerierne i 1970erne.

Kun klager fra Gladsaxe og Københavns kommuner gjorde, at Slots- og Kulturstyrelsen trak en fredningskendelse. Kommunerne mente ikke, at der ville være tilstrækkelig økonomi for parterne, hvis Ringbo blev fredet. Nu er der frit slag i bolledejen til at massakrere en umistelig kulturarv og et unikt eksempel på dansk arkitektur, når den er bedst.

Gad vide om kommunen ved at det er grønnere at renovere end at bygge nyt.

Kære Stadsarkitekt og kommunalbestyrelse: Vis mod og fremsyn og omsorg for fortiden – Bevar Ringbo!