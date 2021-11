Grønne energivirksomheder respekterer ikke menneskerettighederne

Foto: Peter Kenworthy.

Det kan blive et kæmpe problem for den grønne omstilling, mener Danwatch

Af Peter Kenworthy

I april vedtog Gladsaxe Byråd en Strategi for Grøn omstilling, som har som mål at reducere udledningen af CO2 i Gladsaxe med 70 procent i 2030.

– Gladsaxe går i front for at sikre en grøn el- og varmeforsyning. I fremtiden skal vi forbruge mindre energi, og den energi, vi bruger, skal komme fra vedvarende kilder. Det er en omfattende omstilling, der kræver store investeringer, kan man blandt andet læse i strategien, der har et mål om at elforbruget i Gladsaxe i 2030 er 100 procent baseret på vedvarende energi.

Og i Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik kan man blandt andet læse, at man har ”pligt til at være med til at påvirke omverdenen via vores indkøb” og ”stille krav til vores leverandører”, ligesom verdensmålene skal ”afspejle sig i kommunens indkøb”.

Men en ny benchmark-analyse, lavet af ngo’en Business & Human Rights Ressource Centre, viser at mere eller mindre alle de 16 største internationale grønne energivirksomheder fejler, når det kommer til at respektere menneskerettighederne. Og det kan få alvorlige konsekvenser for opbakningen til den grønne omstilling, skriver medie og research-centeret Danwatch i en pressemeddelelse.

Skal respektere menneskerettighederne

– Udbredelsen og udvidelsen af vedvarende energiteknologier vil spille en integreret rolle i at reducere vores kollektive CO2-fodaftryk, men det kan koste dyrt for arbejdstagere og lokalsamfund, hvis virksomheder ikke sikrer respekt for menneskerettigheder i deres operationer og gennem deres forsyningskæder. Det ambitiøse og nødvendige mål om at opnå CO2-neutralitet i 2050 kræver lige så robuste skridt for at sikre, at denne overgang er retfærdig, kan man læse i analysen.

Danske Ørsted lever op til 73 procent af deres FN-forpligtelser, og er kun overgået af spanske Iberdrola med 77 procent. Til gengæld er der også syv virksomheder, som kun scorer fire procent eller derunder. Og alle virksomheder scorede lavt på mindst én ud FN’s vejledende principper, pointerer Danwatch.

– Ud af de 16 grønne virksomheder lever ingen op til deres fulde ansvar, som det er defineret af FN i de vejledende principper for Menneskerettigheder og Erhverv, tilføjer medie og research-centeret.

Den såkaldte mineral tracker, som Business & Human Rights Resource Centre lancerede sidste år, har indtil videre identificeret omkring 200 anklager om menneskerettighedskrænkelser knyttet til grønne energiprojekter. Det er krænkelser som drab, trusler, farlige arbejdsforhold og skader på oprindelig folks liv og levebrød, fortæller Danwatch desuden.