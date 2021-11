Foto: Peter Kenworthy.

Der kan være et grønt byråd på vej – hvis partierne holder hvad de har lovet Klimabevægelsen i valgkampen

Af Peter Kenworthy

Ifølge en ny analyse fra Climate Action Tracker er verden på vej mod en 2,7 graders temperaturstigning i 2100, baseret på an analyse af verdens regeringers reelle politikker.

– Vi har brug for en seriøs indsats i alle sektorer i dette årti, for at sikre at verden holder sig under 1,5 grader, tilføjer klimaresearchkoalitionen.

Målinger viser at klimaet er et af kommunalvalgets vigtigste emner for vælgerne. Og de fleste partier og politikere har da også forskellige grønne bud på hvordan klimakrisen løses i kommunalt regi.

Reel handling?

Klimakoalitionen (der består af nogle af Danmarks største grønne organisationer) har spurgt kandidaterne til kommunalvalget om de vil binde sig til at arbejde for reel handling på klima og naturområdet i deres kommune, hvis de bliver valgt ind.

– Det indebærer at arbejde for, at kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri, at kommunen giver mere plads til vild natur, at kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, og at kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddannelse til de nye jobs, skriver Klimakoalitionen på sin hjemmeside.

I Gladsaxe har politikere fra et bredt spektrum af partierne svaret ja – De Radikale (Mads Bondo Dydensborg, Claus Wachmann), De Konservative (Thomas Germann, Jacqueline Kristensen), SF (Serdal Benli, Signe Ejersbo, Holger Grohganz), Dansk Folkeparti (Bonett Trusell), Venstre (Finn Kilbak), Enhedslisten (Trine Henriksen, Michael Dorph Jensen, Signe Rosa Skelbæk, Bertha Friis, Casper Pedersen), Lokallisten Gladsaxe (John Ellehammer), Liberal Alliance (Jørgen Juhl) og Nye Borgerlige (Jan Pless).

Ingen af kandidaterne har svaret nej, mens resten af de adspurgte – 68 politikere – ikke har svaret.

Grøn omstilling

Gladsaxe Byråd vedtog i april en Strategi for Grøn omstilling, som har som mål at reducere udledningen af CO2 i Gladsaxe med 70 procent i 2030.

I et udkast til en handleplan – der fremlægges til godkendelse i Miljøudvalget 29. november og i Byrådet 15.december – kan man blandt andet læse om konkrete tiltag som løbende at udskifte den kommunale bilflåde med eldrevne personbiler og varebiler, energioptimere kommunens bygninger, solcelleanlæg i forbindelse med nybyggerier, øge andelen af brugt IT-udstyr og øget genbrug af byggemateriale.

Hvis man ser på Energistyrelsens energi- og CO2-regnskab for kommuner, kan man dog se at faldet i Gladsaxe Kommunes samlede CO2-udvikling var pænt faldende frem til 2014, hvorefter den de næste fire år er gået nærmest i stå.