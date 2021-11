Grønt vælgermøde

Foto: Privat.

Cyklistforbundet i Gladsaxe og Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe afholdt vælgermøde om bæredygtig mobilitet

Af Redaktionen, redigeret

Stort set alle stole i salen var besat, og alle partier i byrådet på nær et enkelt havde sendt en repræsentant til panelet, da Cyklistforbundet i Gladsaxe og Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe havde inviteret kommunens borgere til debat- og vælgermøde om cykelpolitik og bæredygtig mobilitet i den Store Sal på Gladsaxe Hovedbibliotek en mandag aften i oktober, fortæller Cyklistforbundet i Gladsaxe og Lokal Agenda 21 i Gladsaxe i en pressemeddelelse.

– En af de kontroversielle ideer som blev bragt op var roadpricing, som selvfølgelig ikke kan udmøntes lokalt, men som er et effektivt værktøj til trafikregulering, og som meget overraskende havde bred opbakning blandt de politiske partier samt fra deltagerne i salen. Det blev foreslået at alternativet til roadpricing lokalt kan være en afgift på langtidsparkering af bilen for eksempel ved arbejdspladser så som ved rådhuset, pointerede de to foreninger desuden.

Bedre og billigere kollektiv transport blev ligeledes diskuteret.

– Det overordnede indtryk var at politikerne tog fra mødet med en meget større erkendelse af, at der faktisk er dyb interesse for det her blandt kommunens borgere. At vælgerne er reelt optaget af grøn mobilitet og har en forståelse af, at man er nødt til at gøre noget, samt at politikerne er nødt til at handle, slutter de to foreninger.