Guldalderjazz

Foto: Kaj Bonne.

Hede Hule Hot spiller fredag d. 12. november kl. 20:00 på Hovedbiblioteket

Af Redaktionen, redigeret

Jens Christian Kwella er en meget travl og engageret musiker i det jyske, men på fredag er der mulighed for at opleve ham med sit band ”Hede Hule Hot” her i Gladsaxe.

Bandet præsenterer især populære film- og revynumre fra guldalderperioden af dansk jazz, med kendte melodier af blandt andet Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Børge Müller, Leo Mathiesen, Svend Asmussen og Harlem Kiddies, men også populære swingnumre fra samtidens amerikanske jazzscene kommer i spil.

Koncerten afholdes i bibliotekets store sal.