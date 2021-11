Halloween indtog Gladsaxe

Overalt i kommunen kunne man søndag møde udklædte børn og høre både børn og voksne som skreg i mørket. Halloween er en hastigt voksende og populær begivenhed som hele familien deltager i

Af Gitte Ganderup

På Maj Allé i Søborg er der efterhånden gået sport i at pynte op og skræmme livet af de besøgende til Halloween.

Faktisk er det sådan, at de har en vandrepokal som går til bedste Halloween-event på vejen og én af modtagerne af denne er Annatina Soffi Holm, som til hverdag er en helt almindelige og ikke så uhyggelig skolelærer.

– Jeg var i USA for en del år siden. Og der er Halloween virkelig stort. Det er hele gader som er pyntet op og de bruger hele dagen på at skræmme hinanden, fortæller Annatina Holm som også giver sig til kende som en gys&gru-fan.

Umiddelbart efter turen til USA kom der ikke mere Halloween i hendes hjem, men nogle år senere satte hendes nabo en heks ud til Halloween og det inspirererede Annatina Holm til at også melde sig under Halloweenfanerne.

– Min søn synes det var sjovt at skære græskar. Så kom der lidt spindelvæv op og for hvert år blev det mere og mere. Så begyndte de andre på vejen også og så gik der jo sport i det, siger hun med et grin.

De sidste par år har det foregået sådan at der kommer hjælpere som er med til at skræmme de besøgende. De er alle klædt ud som karakterer fra forskellige horror-film. Annatina Holm selv er i år pigen fra the Grudge og har blandt andet købt hvide kontaktlinser.

En dårlig idé

På Mosedybet bor elektro-ingeniør Lars Henriksen. Han kommer fra automationsbranchen og det kan man godt se, når man besøger hans halloween-indkørsel hvor alle de uhyggelige sager er automatiseret og reagere på bevægelse i deres individuelle zoner.

Det hele startede i 2015 hvor Lars Henriksens kæreste fik en idé, som han syntes var virkelig dårlig.

– Til halloween ville min kæreste åben døren med et lagen over hovedet. Det synes jeg var så åndsvagt. Men de der børn de skreg jo bare så dejligt, så næste år synes jeg, at det ville være sjovt hvis der stod noget automatiseret derude som kunne drille lidt. Og det var ret sjovt, fortæller Lars Henriksen om starten i 2016.

Siden er samlingen af hjemmebyggede robotter vokset og han er faktisk på nippet til at løbe tør for plads i indkørslen.

Den første himstergims, som han kalder sine halloween-robotter, var et talende kranium. Derefter er der hvert år kommet en ny til.

– Jeg plejer at sige at det tager 15 måneder at forberede én halloween, for jeg tænker allerede over nu, hvad jeg skal have i 2022.

I år er den nye himstergims Satans Ånde som tager imod de besøgende med en ordentlig mundfuld.

– Det er ikke ting som kan købes. Det er noget som jeg har udviklet selv fordi så får jeg det, som jeg vil have det, fortæller Lars Henriksen som i de to uger op til Halloween brugte tre timer daglig på at reparere og optimere – baseret på de observationer han gjorde på alle de daglige beta-testere som kommer på besøg i indkørslen

Statisk heksehus

Taxvej kan også være med og i år har Christian Sveigaard bygget et heksehus på fortovet.

Overordnet er husets tema bygget op om de tre hekse fra Macbeth men Christian Sveigaard er også inspireret af animationsfilmen Coco som handler om drengen Miguels rejse til De Dødes land.

– Det skal være hyggeligt uhyggeligt, siger Christian Sveigaard da Gladsaxe Bladet er på besøg.

Heksehuset er både til at se ind i udefra men også til at gå igennem og det er såmænd testet af både barnevogne og kørestole, så alle kan komme igennem og dermed har passage på fortovet.

Overalt inde i huset kan besøgende se heksenes remedier og der er hjemmegjorte flasker, bøger og ingredienser. Selv Klokkeblomst er blevet fanget i en flaske parat til brug.

Der er ingen bevægelighed i Christian Sveigaards heksehus bortset fra at vandslangen er tilsluttet gryden.

– Jeg kan godt lide at bygge det og når så jeg åbner døren, står jeg bare der i helt normalt tøj. Det synes jeg er sjovt, siger han.