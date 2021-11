HG mangler bustrafik

Margit Schulian, Høje Gladsaxe 19, 9th

Ja, Høje Gladsaxe mangler i den grad offentlig bustrafik. Linie 250S blev omlagt for at please Novo, så der kunne spares ca. 2-3 min ved ikke at køre omkring Høje Gladsaxe længere. Gu’ ved hvor mange højt gagerede forskere, der tager offentlig trafik til Novo?

Jeg er en model 1947, og er udfordret på mange områder rent helbredsmæssigt. Jeg er pt. meget faldtruet og har svært ved at bruge mine hænder, og må nu igen ty til min rollator, det har været parkeret siden 2016. Det er et meget stort tilbageskridt for mig, og påvirker selvfølgelig min livskvalitet. På trods af utallige bekymrings henvendelser fra min rare sosu-medarbejder Peter, kommer der ingen respons fra kommune. Jeg har endda købt et etui til min mobil, som jeg kan have om halsen, hvis uheldet er ude – desværre blæser telefonnummeret i vinden.