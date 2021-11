Husk mundbindet

Foto: Peter Kenworthy.

Fra mandag er mundbindet igen påbudt mange steder – men det virker også

Af Peter Kenworthy

Man kan se flere og flere begynde at tage mundbind på igen, som coronasmittetallene er vokset og vokset hen over efteråret, og antallet af indlagte på de danske hospitaler er steget tilsvarende, så tallene nu er en del højere end på samme tid sidste år.

I juni anbefalede Sundhedsstyrelsen en gradvis udfasning af brug af mundbind. 24. november anbefalede Sundhedsstyrelsen, at vi tog mundbind på indendørs på steder, hvor mange mennesker samles, og hvor der ikke kunne holdes afstand.

Og fra mandag den 29. november er der igen krav om mundbind flere steder i vores dagligdag – i supermarkeder, detailhandlen, i offentlig transport, i sundhedssektoren og for besøgende og pårørende på hospitaler.

Samtidig er en ny, hurtigsmittende corona-variant påvist i Danmark. Den nye variant – B.1.1.529 – bekymrer virologer internationalt, fordi den har mange flere mutationer end normalt, og fordi der er usikkerhed om smitsomheden og om mulig mindre følsomhed overfor vaccinerne, skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Mundbind virker

Men der er også dokumentation for at mundbind rent faktisk virker. I en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 24. november skriver man blandt andet at studier viser ”stor beskyttende effekt” på tværs af studierne, selvom resultaterne ifølge styrelsen skal tolkes med forbehold. Samt at en gennemgang af WHO-sponsoreret videnskabelig dokumentation viser, at brug af mundbind og åndedrætsværn nedsætter risikoen for at blive smittet med corona.

Et nyt globalt studie, foretaget af forskere på Monash University og University of Edinburgh, viser at brug af mundbind er den mest effektive folkesundhedsforanstaltning i forhold til at tackle corona, kunne man læse i The Guardian 18. november. Samt at brugen af mundbind nedsatte smittespredningen med over 50 procent.

Ifølge studiets forskere viser resultaterne behovet for at fortsætte med at bruge mundbind og at holde afstand og vaske hænder, samtidig med vaccinationsprogrammer udrulles.

Og det anerkendte videnskabelige tidskrift, Nature, pointerede i oktober, at videnskabelige undersøgelser viser at mundbind og andre ansigtsdækkende tiltag redder liv under coronaepidemien, samt at mundbind beskytter såvel den som bruger det som andre mennesker.

Brug mundbindet rigtigt

Mundbind skal dog anvendes korrekt, for at beskytte optimalt mod corona. Bruger man det forkert, risikerer man nemlig at sprede virus og bakterier til sig selv og andre.

Sådan bruger du, ifølge Sundhedsstyrelsen, mundbindet korrekt:

Vask hænder eller brug håndsprit før brug. Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at mundbindet slutter tæt til dit ansigt (næse, kinder og hage). Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.

Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Læg det i en pose, indtil du er i nærheden af en skraldespand, eller hvis du skal genanvende det efter helt kortvarig brug. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.