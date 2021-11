Ikke alt kan løses med senioridræt

Ofte fremhæver socialdemokrater i Gladsaxe Byråd kommunens senioridræt, som en saliggørende vej, til alt godt for vores ældre. Vi er ikke i tvivl om, at rigtig mange ældre i Gladsaxe har stor gavn og glæde af, at gå til motion. Men det er altså ikke alle ældre der hverken kan, eller ønsker, at gå til […]

Af Lise Tønner og Lene Svendborg - Lokallisten Gladsaxe

Ofte fremhæver socialdemokrater i Gladsaxe Byråd kommunens senioridræt, som en saliggørende vej, til alt godt for vores ældre. Vi er ikke i tvivl om, at rigtig mange ældre i Gladsaxe har stor gavn og glæde af, at gå til motion. Men det er altså ikke alle ældre der hverken kan, eller ønsker, at gå til idræt.

Vi kan ikke bruge en velfungerende senioridræt til, at tegne et billede af en sund og aktiv ældrebefolkning, når vi samtidig har ældre, der lider under ensomhed og manglende socialt samvær med andre mennesker. Vi skal være en kommune med tilbud for alle interesser og niveauer for aktivitet. Mange ældre ønsker bare mulighed for, at kunne være sammen med andre mennesker i et roligt og trygt socialt fællesskab.

Desværre er socialt samvær ikke en ydelse vores ældre kan visiteres til på linje med bad og rengøring. Derfor ønsker vi i Lokallisten Gladsaxe, at udvide kommunens daghjemstilbud. Det skal ikke kun være ældre med en diagnose der skal tilbydes fællesskab med andre mennesker. Vi er en velhavende kommune og vi burde have råd til at imødekomme dette behov. Husk – hvor der er vilje er der vej.