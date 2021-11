Ikke ret meget skov og naturareal

Foto: Peter Kenworthy.

Friluftsrådet vurderer at Gladsaxe Kommune har under middel forudsætninger og indsats for friluftsliv

Af Peter Kenworthy

Jo mere natur, der er i en kommune, jo bedre forudsætninger for friluftsliv – og jo flere kilometer ruter, jo flere mærkningsordninger, jo flere shelters, bålpladser, madpakkehuse, hundeskove og andre faciliteter, kommunen har prioriteret, jo bedre er grundlaget for et godt friluftsliv, pointerer Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Friluftsrådet er dykket ned i tallene for alle Danmarks 98 kommuner og i en ny analyse opgjort, hvordan det står til med friluftslivet i hver kommune. Analysen tager udgangspunkt i data indenfor 12 forskellige faktorer, der har betydning for friluftslivet – blandt andet geografiske forudsætninger, og forudsætninger, der handler om kommunale.

Her får Gladsaxe Kommune ”under middel forudsætninger og indsats for friluftsliv” – i øvrigt sammen med alle nabokommuner undtagen Furesø. Blandt andet kan man i analysen læse, at Gladsaxe er den kommune med niende-mindst naturareal, og at kommunen også lige kniber sig ind på top-ti-listen over kommuner med mindst skov.