Incidensgrænsen er nået

Gladsaxe kom over en corona-smitteincidens på over 400 per 100.000 i midten af november. Det medfører nu ”tiltag” på skoler og i dagtilbud

Af Peter Kenworthy

Epidemikommissionen havde på et møde den 11. november 2021 vurderet, at incidensgrænserne for tiltagsmodellen burde nedjusteres, og dermed blev grænserne ændret fra 500 til 400 smittede per 100.000, og på sogneniveau fra 1.000 til 800.

Gladsaxe kom over 400 smittede per 100.000 den 13.-14. november, over 500 dagen efter – og i går var smittetallet kravlet helt op på 580. I dag hedder smittetallet i Gladsaxe 630 per 100.000, og positivprocenten ligger på over 4 (den testkorrigerede incidens ligger på 526 per 100.000).

I et brev til kommunens forældre til skolelever, skrev skolechef Michael Mariendal tirsdag blandt andet at undervisningen nu kommer til at foregå i stamklasser, at aktiviteter SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale, samt at der fra mandag vil være to ugentlige test på skolen fra 9 år og op, hvis man ikke er vaccineret og har givet samtykke.

Desuden aflyses større sociale arrangementer på tværs af klasser, og der skal holdes afstand blandt medarbejdere, forældre med flere – afstandsanbefalingen omfatter dog ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

– Samlet set betyder det, at der i den kommende tid vil ske nogle forandringer på skolen. Det er vigtigt i forhold til at mindske spredningen af COVID-19 … De særlige tiltag ved høj smitte kan ophøre, når kommunen i syv dage i træk er under grænseværdierne for høj smitte, pointerede Mariendal desuden i brevet.

Tiltag mod udbrud

– Hvis smitten stiger lokalt, anbefales det at rette tiltag mod de konkrete udbrud i skoler og dagtilbud, så smitten bringes under kontrol, kunne man læse på coronasmitte.dk 2. november.

Blandt andet anbefaler myndighederne at borgere i områder med høj smitte lader sig teste og bliver vaccineret, samt at hverdagen dagtilbud og skoler tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue, og at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs i daginstitutionerne, hvis muligt.

Samt at undervisning og frikvarterer på skolerne så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er muligt. Og at børn fra 9 år opfordres til to ugentlige tests – hvis de ikke tidligere har været smittet med corona inden for de seneste 12 måneder eller er vaccinerede.