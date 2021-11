Indbrudstal er i bund

Foto: Peter Kenworthy.

Aldrig i Københavns Vestegns Politis historie har antallet af boligindbrud været lavere i årets tre første kvartaler. Også i Gladsaxe falder antallet kraftigt

Af Peter Kenworthy

I Københavns Vestegns Politis 15-årige levetid har den samlede kvartalsstatistik over indbrud i privat beboelse i et års første tre kvartaler aldrig været lavere. I årets første ni måneder anmeldte 1.103 af politikredsens omkring 189.000 husstande et indbrud, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

I Gladsaxe er antallet af indbrud (opgjort fra 1. kvartal til og med 3. kvartal) i private boliger faldet fra 451 i 2019, til 212 i 2020 og 169 i 2021, ifølge politistatistik fra november.

Ifølge leder af Københavns Vestegns Politis særlige indbrudsgruppe, politikommissær Jeff Kongedam, har faldet nok flere forklaringer, men han vurderer, at corona, borgere og politi har spillet en positiv rolle.