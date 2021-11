Informationssikkerhed i bedring

Foto: Colourbox.

Men der anmeldes stadig kommunale sikkerhændelser til Datatilsynet

Af Peter Kenworthy

I en halvårlig redegørelse for status på arbejdet med informationssikkerheden i Gladsaxe Kommune kan man læse, at antallet af sikkerhedshændelser er faldet væsentligt i forhold til sidste år.

– Datasikkerhedsarbejdet i Gladsaxe kommune er af høj kvalitet og GDPR-indsatsen, som blev besluttet af Økonomiudvalget i 2019, er under udførelse og gør, at Gladsaxe Kommune må anses for at være en af de førende kommuner i forhold til datasikkerhed, skriver databeskyttelsesrådgiveren Preben Rohde i den såkaldte ”Beretning fra Databeskyttelsesrådgiveren”, hvor datasikkerhedsarbejdet i Gladsaxe Kommune er beskrevet.

I perioden 01. april 2021 til og med september 2021 har der i alt været 23 sikkerhedshændelser, som er blevet registreret i Byrådssekretariatet, som registrerer og vurderer af, om en sikkerhedshændelse skal anmeldes til Datatilsynet. Af disse sikkerhedshændelser er fire anmeldt til Datatilsynet – de havde alle baggrund i menneskelige fejl.

Der er blandt andet tale om en sagsbehandler, der kom til at sende adresseoplysninger på børn og deres mor til børnene fader, selvom de havde beskyttet adresse, en lærer der kom til at sende en bekymring om en elev til hele klassen via Aula, samt en medarbejder der har taget et screenshot af en mail vedrørende en borgers sociale forhold, og sendt det til en uvedkommende borger via Messenger.

I halvåret fra september 2020 til og med marts 2021 var der 58 sikkerhedshændelser. Her blev otte anmeldt til Datatilsynet.