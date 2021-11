Ingen eksperimenter til 700 millioner

Min familie flyttede til Værebro fra Ørestad og vi valgte den nærliggende Skovbrynet Skole. Vores søn glæder sig hver dag til at komme i skole. 1980’ernes Værebro var ikke altid et sjovt sted, men skolen er en faglig integrationssucces, der forener den typiske dansker i villakvarteret med de almene boligers brogede beboersammensætning. Det fremmer undervisningskvaliteten […]

Af Ulrik Gutt-Nielsen, Værebrovej 154

Min familie flyttede til Værebro fra Ørestad og vi valgte den nærliggende Skovbrynet Skole. Vores søn glæder sig hver dag til at komme i skole. 1980’ernes Værebro var ikke altid et sjovt sted, men skolen er en faglig integrationssucces, der forener den typiske dansker i villakvarteret med de almene boligers brogede beboersammensætning. Det fremmer undervisningskvaliteten at klasseværelserne ikke er fyldt til bristepunktet, så her bliver dit barn set.

Nogle fantasiløse lokalpolitikere forveksler innovation med destruktion og vil lukke Skovbrynet Skole, så den kan ligge lige ved motorvej 16, der er kendt for sine lange køer og imponerende støjniveau. Det er tanken at denne lukning skal øge tilslutningen til skolen, selvom grunden til at nogle forældre desværre vælger andre skoler aldrig er blevet undersøgt. Privatskolerne er i ret høj kurs og kvalitet i Gladsaxe. Så det er et tilvalg af dem. Ikke et fravalg af Skovbrynet Skole.

Ansigt til ansigt kaldte spidskandidaterne fra SF og Radikale skolen for Værebros Skole “for det er jo hvad den er. Ikke for alle i Bagsværd”. En vis opbakning og tiltro fra de folkevalgte ville være bedre. En cykelbro over motorvejen ville i bogstaveligste forstand bygge bro mellem Værebro-området og resten af Bagsværd. I min skoletid lavede vi fysikeksperimenter, selvom fysiklæreren kendte udfaldet på forhånd. En eventuel lukning af Skovbrynet Skole er et eksperiment, som ingen kender udfaldet af. Til 700 millioner.