Foto: Peter Kenworthy.

Søndagsjazz for børn og voksne i Drop Inn på Telefonfabrikken søndag d. 7. november klokken 15

Af Peter Kenworthy

Man kan komme jorden rundt med Malene Kjærgård og hendes band, sådan rent musikalsk. I mere end 15 år har Malene sunget for og med børn. I 2020 vandt hun Danish Music Awards Børnejazzpris, med sit projekt ”Jorden Rundt”, som man nu har en chance for at opleve. Malene dykker ned i sin bedstefars gamle kuffert, og her finder hun musik fra hele verdenen, og som børnene også bliver deltagere i.

Der er gratis adgang men billetbestilling er nødvendig gennem hjemmesiden www.gladsaxejazzklub.dk/