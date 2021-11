Julebyttemarked

Årets jule- og kalendergaver kan meget vel være holdt af før

Af Gitte Ganderup

Søndag den 21. november holdt foreningen Grønne Nabofællesskaber for første gang byttemarked på Bibliotek+ i samarbejde med biblioteket.

Markedet bugnede af tøj til børn og voksne, legetøj, elektronik, køkkensager og porcelæn som en mængde bøger af forskelig slags.

– Jeg har taget t bøger til min søn. Og jeg har afleveret spil, legetøj og tøj, fortæller Annette Buhl.

Dagen igennem kom borgere forbi for at aflevere og tage gode sager som andre har været glade for. Konceptet med byttemarkeder er stadig så nyt, at mange skule have forklaret, at det var gratis og ganske uforpligtende at tage ting fra de fyldte borde.

– Der er mange mennesker som føler, at de har ting som er mere værd end at det bare skal smides ud. Der er rigtig meget af god kvalitet, fortæller Hanne Louise Nielsen som er en af arrangørerne, der har gennemgået alle sager og sorteret så det kun er god kvalitet på markedet.

Netværk

Udover at få en enkelt eller to gode ting med hjem, har Hanne Louise Nielsen og Lene Outzen Foghsgaard også mødt andre ligesindede.

– Det er jo netværk oveni. Det var overraskende for mig, men det er jo klart. Så det var en god sidegevinst, siger Hanne Louise Nielsen og fortæller om More Than Once som er en genbrugsbutik med abonnementsordning.

Kvinden bag butikken henter det tøj som ikke bliver valgt af andre på dagens byttemarked.

Grønne Nabofællesskaber, som Gladsaxe Bladet har skrevet om før, startede sidste år og ambitionen er at få sat et bytte-skur op, hvor man permanent kan gøre det, som byttemarkedet gør denne søndag.

Gentagelse

Nabofællesskabet har umiddelbart lyst til at gentage succesen med byttemarkedet og efter at medarbejderne på Bibliotek+ har evalueret, vil der også opstå en byttemulighed der også.

– Nogle af hylderne bliver inddraget til byttemarked. Det kommer til at være frem til årsskiftet. Vi er jo et inddragende hus og vi vil gerne andet, end at folk kommer her og låner bøger, siger Majbrit Mouridsen som er netværksmedarbejder.