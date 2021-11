Julehjælp på vej mod ny rekord

Mange familier i Gladsaxe har kun råd til små julegaver. Over 100 familier har søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp. Foto: Colourbox.

Langt over 100 børnefamilier har søgt om julehjælp i Gladsaxe Kommune

Af Peter Kenworthy

Den 1. november åbnede Dansk Folkehjælp op for ansøgninger til årets julehjælp for fattige og udsatte børnefamilier, og godt midtvejs i ansøgningsrunden havde 132 familier allerede søgt økonomisk hjælp til at klare julen i Gladsaxe Kommune, fortæller den humanitære organisation.

– Oven på de seneste to års coronakrise frygter Dansk Folkehjælp nu, at konsekvensen vil være et nyt permanent fattigdomsproblem i Danmark, og at antallet af ansøgere til julehjælpen igen i år vil sætte nye rekorder. Sidste år søgte i alt 15.069 familier fra hele landet Julehjælp – heraf 143 familier fra Gladsaxe kommune, tilføjer man.

– Som konsekvens af krisen står vi over for det, der kan gå hen at blive et langt mere permanent fattigdoms- og samfundsproblem. Udover at der er kommet et øget antal nyfattige, der har brug for hjælp, vil mange familier også opleve en øget prisstigning i form af forbrugsomkostninger på eksempelvis elektricitet og varme. Disse regninger skal betales ved udgangen af året og vil derfor særligt ramme fattige og udsatte familier, som med en meget stram økonomi ikke har råderum for ekstra regninger, fortæller generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

Dansk Folkehjælp yder også starthjælp til familier, og feriehjælp. I år modtog henholdsvis 13 familier og 81 ansøgere denne hjælp i Gladsaxe.

Stigende ulighed

Uligheden i Gladsaxe (målt ved Gini-koefficienten) har generelt været støt stigende siden firserne, og et stigende andel Gladsaxe-borgere er såkaldt ”lavindkomst-familier” efter indkomstniveau, defineret af Danmarks Statistik som 50 procent af medianindkomsten.

Der er også store forskelle på indkomsten Gladsaxes sogne imellem, hvor gennemsnitsindkomsten i Haralds Sogn er under det halve af den i Søborgmagle Sogn, ifølge tal fra Danmarks Statistik som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret.

Gladsaxe-strategien er knyttet til FN’s verdensmål, der blandt andet har som mål at reducere ulighed og afskaffe ekstrem fattigdom – det vil sige mennesker der lever for mindre end $1.90 om dagen. Andelen af mennesker som lever under den nationale fattigdomsgrænse (som Danmark dog har afskaffet, men den nuværende regering siger den vil genindføre) skal desuden, ifølge verdensmålene, halveres.

Ifølge Danmarks Statistik er der ingen danskere, som lever under den internationale fattigdomsgrænse – grænsen for ekstrem fattigdom i Danmark ligger på omkring 14 kroner om dagen. Ifølge Verdensbanken lever over 600 millioner mennesker på verdensplan dog under denne grænse, og noget der ligner halvdelen af verdens befolkning lever for under $5.50 om dagen.