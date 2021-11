Kærlighedssvindel er stigende

Online dating app in smartphone. Man looking at photo of beautiful woman. Person swiping and liking profiles on relationship site or application. Single guy searching for love partner. Mockup website.

Foto: Colourbox.

Nye tal fra Finans Danmark viser at over 9 millioner kroner blev lokket ud af danskeres bankkonti i første halvår af 2021 som led i såkaldt kærlighedssvindel

Af Peter Kenworthy

Kærlighedssvindlerne finder ofte deres ofre på datingsider, sociale medier eller via e-mail. Og når kontakten er skabt og tilliden er til stede, bliver ofret opfordret til at overføre penge til den kriminelle. Offeret kan også opleve at blive afpresset af den kriminelle, skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse.

Derfor er der god grund til at være opmærksomme på, at det desværre ikke er alle, der vil en det godt. Man skal have paraderne oppe når man finder relationer på internettet. For selvom man selv har gode intentioner, så skal man vide, at det har andre ikke nødvendigvis, siger digitaliseringsdirektør at Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen.

Bankerne får, ifølge Finans Danmark, stoppet mange forsøg på kærlighedssvindel. I første halvår 2021 forsøgte svindlerne at slippe afsted med over 29 millioner kroner på denne måde.