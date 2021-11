Kirke og kommunalvalg

Foto: Peter Kenworthy.

Haraldskirken, Søborgmagle Kirke og Søborg Kirke inviterer til vælgermøder

Af Peter Kenworthy

Tre kirker i Gladsaxe Kommune melder sig aktivt på banen forud for kommunalvalget den 16. november i år. Kirkerne inviterer til tre tværpolitiske vælgermøder med kommunalvalgskandidater fra partierne i hvert af valgforbundene ved kommunalvalget – og på dagsordenen for de tre møder er emner, som falder naturligt i forlængelse af den enkelte kirkes hverdag, fortæller kirkerne.

– Vores kirke er det eneste ’fælleshus’ i sognet. Ud over vore egne aktiviteter bliver kirken flittigt brugt til grundejerforeninger, borgermøder og andet. Derfor er det helt naturligt også at tænke kirken med forud for kommunalvalget – både som ’forsamlingshus’, men også som aktiv medspiller i lokalsamfundet, fortæller Bodil Meier Andersen, menighedsrådsformand i Søborgmagle.

Søren Abildgaard, formand for Haraldskirkens og Søborg Kirkes fælles menighedsråd – og formand for ’Landsforeningen af menighedsråd’ – supplerer:

– Vore tre kirker er aktive i lokalsamfundet på hver deres måde og bidrager til at skabe og fastholde et levende lokalsamfund – og i forlængelse heraf er de helt naturligt at sætte fokus på nogle af de emner, hvor kirken og kommunen har fælles interesser.

Haraldskirken tirsdag den 9. november kl. 19.30 – mødet i Haraldskirken vil sætte fokus på den boligsociale indsats, integrationspolitik og beskæftigelsesindsatsen.

Søborgmagle Kirke onsdag den 10. november kl. 19.30 – mødet i Søborgmagle Kirke vil have de unges generelle trivsel i kommunen, de sårbare unge og ensomhed blandt unge på dagsordenen.

Søborg Kirke fredag den 12. november kl. 19.30 – mødet i Søborg Kirke vil omhandle netop Udviklingen på Søborg Hovedgade, byudvikling og arkitekturpolitik i Gladsaxe.