Klausdalsbrovej ensrettes mod Buddingevej

Foto: Peter Kenworthy.

Fra torsdag den 25. november til fredag den 26. november ensretter Hovedstadens Letbane Klausdalsbrovej for udkørsel til Buddingevej

Af Peter Kenworthy

Der skal asfalteres op til krydset Klausdalsbrovej/Buddingevej. Arbejdet bliver udført indenfor normal arbejdstid kl. 07.00-18.00 i hverdage.

– Det bliver stadig muligt at køre ind på Klausdalsbrovej fra Buddingevej, da der kun spærres for trafikken mod Buddingevej. Gående har også adgang til Buddingevej i begge retninger, mens arbejdet foregår. Cyklister, der kommer fra Klausdalsbrovej, bliver ledt ind over busterminalen til Buddingevej, fortæller Hovedstadens Letbane, der opfordrer til at man følger skiltningen i området og overholder afspærringerne.