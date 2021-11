Kommunalvalget dækkes i lokalavisen

Foto: Peter Kenworthy.

De lokale og regionale medier står for den største del af dækningen af valgkampen

Af Peter Kenworthy

Danskerne følger primært med i kommunalvalget i de nationale nyhedsmedier, selv om lokale og regionale medier står for den største del af valgkampdækningen. De landsdækkende medier dækker nemlig primært de store kommuner, viser en analyse fra Roskilde Universitet.

En optælling i perioden fra 1/10 til 10/11 viser at de regionale og lokale dagblade samt de lokale ugeaviser til sammen står for 42 procent af kommunalvalgshistorierne, mens de landsdækkende dagblade står for bare 3 procent. Sn.dk (Sjællandske Nyheder) topper listen over webkilder.

– Der er i og for sig intet overraskende i, at det er de lokale og regionale medier, der dækker et kommunalvalg mest. Men i en tid, hvor lokale og regionale medier er under øget økonomisk pres, kan det være værd at huske på, hvor vigtig en rolle de spiller for det lokale demokrati, siger professor i journalistik og demokrati på RUC, Mark Blach-Ørsten.