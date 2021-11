Foto: Peter Kenworthy.

Søndag 21. november klokken 15 er der koncert med tidlig barokmusik i Bagsværd Kirke

Af Redaktionen, redigeret

Kirkens kor og barokensemble opfører en række kantater og motetter fra den tidlige barok. Koncertens tema er døden – som vi ofte undgår at tale om, selv om den er det eneste vi med sikkerhed ved om fremtiden. Udsigten til døden giver også dog mulighed for at reflektere over hvad vi har opnået og oplevet gennem livet, og at påskønne livet mens vi har det.

Der er gratis adgang til koncerten, som varer en times tid.