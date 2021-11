Lange skoledage

I juni blev det vedtaget, at landets folkeskoleelever nu kan få kortere skoledage mod til gengæld at få flere timer med 2 lærere. Det er desværre bare ikke blevet indført i Gladsaxe Kommune! Vi har børn, der i dette skoleår er startet i 7. klasse og de har fri klokken 15 hver dag. De oplever, […]

Af Charlotte Hougaard, Holmevej 63a, samt Nanna Boisen og Mona Nygaard Bisgaard

I juni blev det vedtaget, at landets folkeskoleelever nu kan få kortere skoledage mod til gengæld at få flere timer med 2 lærere.

Det er desværre bare ikke blevet indført i Gladsaxe Kommune!

Vi har børn, der i dette skoleår er startet i 7. klasse og de har fri klokken 15 hver dag. De oplever, at de ikke får noget ud af undervisningen de sidste timer på dagen, for alle er trætte og der bliver for meget larm, da børnene for længst er fyldt op på det tidspunkt. En del oplever at komme hjem med hovedpine efter de lange dage.

Ovenpå den lange periode med hjemsendelser under corona, vil det være rigtig godt, hvis vores børn har nogle af timerne med 2 lærere. På den måde kan de få indhentet noget af det, der har været svært at lære, da de sad derhjemme, og læreren var langt væk, når de havde brug for hjælp.

Det vi hører er, at det er et spørgsmål om økonomi, da klubben skal være åben, før vores børn kan få fri. Det virker ulogisk, da de godt må møde senere om morgenen uden at klubben skal være åben.

Hvorfor kan vores børn her i Gladsaxe ikke få glæde af muligheden for kortere dage og 2 lærere?