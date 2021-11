Letbanearbejde på Ring 3

Foto: Peter Kenworthy.

Hovedstadens Letbane udfører vejarbejde fra krydset ved Herlev Hospital og frem til Dynamovej

Af Redaktionen, redigeret

Letbanebyggeriet er godt i gang flere steder langs ruten, og nu går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge Ring 3 i Herlev og Gladsaxe Kommune på den venstre side af vejen set mod Lyngby mellem Herlev Hospital og frem til Dynamovej – det vil sige den nordlige side, fortæller Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

– Vi forventer, at arbejdet begynder i starten af december og består i første omgang af prøvegravninger på strækningen. Herefter følger etablering af nyt fortov, cykelsti samt vejbaner. Arbejdet omfatter også gravearbejde, maskinkørsel, udlægning af asfalt og ny belægning samt opsætning af nyt vejudstyr på strækningen, tilføjer man.

Arbejdet forventes at være færdigt i juni 2022, og bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet mellem klokken 07.00-18.00 på hverdage.

– Anlægsarbejdet vil ske i flere faser, så vi tager mest muligt hensyn til afviklingen af trafikken. Men selvom vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne, så kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af trafikomlægningen og længere rejsetid, skriver Hovedstadens Letbane.

– Vi opsætter skilte, så du kan se, hvilken vej du skal køre. Det er vigtigt, at du følger skiltningen og overholder vores afspærringer, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger. Stiforbindelserne for fodgængere og cyklister bliver opretholdt under ombygningen, tilføjer man.