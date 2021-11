Lys over Bytoften

Foto: Kaj Bonne

Beboerne i rækkehuskvarteret var gået ”all-in” med julelysene søndag

Af Peter Kenworthy

Beboerne i Bytoften har pyntet op til jul, lige siden de flyttede ind for 8 år siden. Men i år havde de gjort ekstra meget ud af julepynten, hvor en del af husene er pyntet godt op med lyskæder og julefigurer.

– Det er blevet større og større, og vi har gjort meget ud af det i år, i forhold til de andre år. Og folk plejer at komme nærmest døgnet rundt, når vi har tændt lysene de andre år, fortæller beboer i Bytoften, André Friis Lauridsen som har lånt sig frem til en lang lyskæde, så der ikke kommer hul i rækken.

– Jeg flyttede til området i sommer, og blev først for nylig klar over, at mine ellers helt almindelige naboer går fuldstændig julecrazy. Nu er jeg hoppet med på vognen. Efter et venligt nabopres låner jeg en ”lille” 40 meter julekæde, der skal op på min facade. Vi kan jo ikke have nogen sorte huller, tilføjer han.