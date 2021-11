Mangler lademuligheder til el-bilen

Gladsaxe ligger på en ikke særlig flatterende 87. plads ud af 98 kommuner, i forhold til offentlige ladepunkter per 1.000 familier med bil, der bor i etageejendom. Foto: Peter Kenworthy.

Særligt Gladsaxe-borgere der bor i lejlighed er udfordret

Af Peter Kenworthy

I takt med det stigende elbilsalg er behovet for en bedre ladeinfrastruktur øget. Og antallet og placeringen af offentlige ladestandere har stor betydning for, om danskerne vælger at køre på el eller andre former for drivmidler.

De Danske Bilimportører mener at kommunerne har et stort medansvar for at få udbygget antallet af offentlige ladestandere, skriver man i en pressemeddelelse. Man har derfor gjort status over antallet af offentlige ladestandere i Danmark opdelt på kommuner – med særlig fokus på lademuligheder for bilister med bopæl i etageejendomme, og her ligger Gladsaxe i den meget tunge ende.

Skal være nemmere at oplade elbilen

”I Gladsaxe Kommune har vi ambitiøse mål om at reducere vores udledning af CO2 , hvor store dele kommer fra trafikken … Vi arbejder for at gøre det nemmere og mere fleksibelt at oplade elbiler i kommunen, så det er lettere og mere attraktivt at skifte sin benzin- eller dieselbil ud med en elbil”, skriver Gladsaxe Kommune ellers på sin hjemmeside.

I kommunens strategiske plan for ladeinfrastruktur til elbiler, vedtaget i april, kan man læse at det er ”vigtigt, at der sker en koordineret, strategisk opsætning af ladestandere, som kan imødekomme fremtidige behov for flest muligt brugere af elbiler”.

I Gladsaxes Strategi for Grøn Omstilling, kan man læse at kommunen, i samarbejde med borgere, boligselskaber og virksomheder vil understøtte udbygning af ladeinfrastruktur, herunder understøtte byens omstilling til elbiler ved at stille ladestandere op ved kommunale bygninger med mange brugere.

Og i januar fortalte kommunen, at man havde givet tilladelse til at sætte 34 nye ladestandere op, med hver to ladepunkter.

Gladsaxe er i den tunge ende

Men ifølge De Danske Bilimportørers opgørelse ligger Gladsaxe lige nu på en 87. plads ud af de 98 kommuner, med 3,6 offentlige ladepunkter per 1.000 familier med bil, der bor i etageejendom. Ærø topper listen med over 90, kommuner som Bornholm, Middelfart og Billund har over 30, mens Gladsaxes nabokommuner alle ligger et godt stykke længere oppe af listen.

København, Furesø og Herlev har over 10 offentlige ladepunkter per 1.000 familier med bil, der bor i etageejendom, mens Lyngby-Taarbæk og Gentofte har henholdsvis 5,2 og 7.

Når man kigger på alle beboelsesformer ser det lidt bedre ud for Gladsaxe, der her ligger på en 51. plads blandt kommunerne.

Elbiler og plugin hybrider udgjorde, ifølge Danmarks Statistik, samlet set 2,3 procent af alle personbilerne. Året inden var tallet blot 0,9 procent. Stadig flere familier køber dog bil nummer to eller tre, og langt de fleste af disse er benzindrevne.