Mangler pædagoger

Lige over halvdelen af medarbejderne i Gladsaxes daginstitutioner er pædagoger

Af Peter Kenworthy

Der er alvorlige og stigende udfordringer med trivslen på skole- og fritidsområdet – også i Gladsaxe, hvor tallene ser værre ud end på landsplan, kunne man læse en vilkårsundersøgelse blandt BUPL’s medlemmer i oktober.

Samtidig er andelen af pædagoger i daginstitutionerne lav – både på landsplan og i Gladsaxe.

55 procent af medarbejderne i daginstitutioner er pædagoger, men der er store forskelle kommunerne imellem – i de kommuner, der har flest pædagoger, er det op mod 70 procent, skriver BUPL i en pressemeddelelse.

Gladsaxe ligger lige under landsgennemsnittet – her er 54 procent af medarbejderne i daginstitutionerne pædagoger, hvilket er nogenlunde på niveau med nabokommunerne.

I budgetaftalen for 2022-2025 fra september kan man læse, at Gladsaxe Kommune vil udarbejde ”en overordnet strategi, som skal fokusere på rekruttering og fastholdelse” af blandt andet pædagoger, samt at kommunen samarbejder med kommunerne i Region Hovedstaden om nye fælleskommunale initiativer.