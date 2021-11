Mangler vild og værdifuld natur

Naturen har det med at blive klemt af fokus på fritid/kultur. Foto: Peter Kenworthy.

Der er sjældent plads til at de naturlige processer kan udfolde sig

Af Peter Kenworthy

Forskere fra Aarhus Universitet har skabt ”Dansk Naturindikator” (DNI), der kortlægger den danske naturs tilstand. Forskerne siger, at man ingen steder i Danmark har beskyttet effektivt mod de vigtigste trusler mod naturen.

– Kortlægningen af DNI [Dansk Naturindikator] viser at selvom der findes værdifuld natur i Danmark – særligt langs kysterne, i ådalene, i skovrige landskaber og kuperede randmorænelandskaber, så er der ingen steder i Danmark, hvor man kan sige at naturen er strengt beskyttet mod de vigtigste trusler ligesom der sjældent er givet plads til at de naturlige processer kan udfolde sig i vores naturområder, kan man læse i rapporten ”Udvikling af en Dansk Naturindikator”, udgivet af Nationalt Center for Miljø og Energi i september

Hvis man ser på kortet, kan man se at Gladsaxe scorer i den lave ende af skalaen i forhold til naturindikatoren – og lavere end nabokommunerne Furesø, Lyngby-Taarbæk og København, men lidt højere end Gentofte og Herlev.

Ikke så meget natur

Seniorforsker på Institut for Ecoscience – Biodiversitet på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, fortæller at søer generelt scorer forholdsmæssigt godt på DNI-skalaen – både i Gladsaxe og resten af landet, men at Gladsaxes søer ikke er så i så god stand som nogle af de omkringliggende kommuners søer. Samt at Gladsaxe generelt er en kommune med rigtig meget by, og ikke så meget natur.

– Helt generelt er tilstanden højest, der hvor der er rigtig natur, som moser, enge, overdrev og skove, men skovnaturen er generelt dårligere beskyttet – også i Gladsaxe. Hvis man skulle trække Gladsaxes DNI-tal op, skulle man arbejde på at få skov udlagt til urørt skov eller nationalpark, tilføjer Rasmus Ejrnæs.

Han siger dog, at hestene i Høje Gladsaxe Parken er et eksempel på en naturlig proces, der er blevet genoprettet, og dermed trækker DNI-scoren i den rigtige retning.