Maryam må ikke være her mere

Foto: Kaj Bonne.

Kok hos lokal succesrig cateringvirksomhed, som også er familiens mor, svigermor og farmor, Maryam Mozel, er ved at blive sendt ud af Danmark

Af Gitte Ganderup og Peter Kenworthy

Maryam Mozel på 55 år er syrisk flygtning og har boet i Danmark siden 2013 sammen med sin familie som tæller tre sønner, svigerdøtre og tre børnebørn. Men hendes opholdstilladelse er ikke blevet fornyet og hun skal rejse hjem til et hjem i Syrien som ikke er der mere og til en enkelt datter med børnebørn som tror, at hun er en fiktiv person på en skærm der taler til dem. De kender hende ikke som andet.

– Jeg er meget splittet, for jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente i Syrien, og hvis jeg rejser, skal jeg forlade min familie her, som jeg er meget knyttet til, fortæller Maryam Mozel.

Hun kan dog kan dog godt gætte på hvad der sker, hvis hun kommer til Syrien.

– Rationalet i Syrien er, at hvis du har været rejst ud af landet, er du en fjende. Og jeg har demonstreret mod styret sammen med mine brødre, som har kæmpe i Syriens frie hær, fortæller hun.

Brødrene er døde og Maryam Mozel frygter, at det samme vil ske for hende selv og hendes yngste søn, der også er i Danmark og familiesammenført med hende. I mellemtiden er sønnen blevet voksen og skal ifølge syrisk lovgivning gøre militærtjeneste. Hvis han lander i Syrien og giver sin identitet til kende, frygter Maryam Mozel, at han og hun selv bliver samlet op i lufthavnen af efterretningstjenesten i Syrien med en uvis skæbne derefter.

Endeligt kan hun også føje til listen over bekymrende årsager til at frygte en ankomst i Syrien, at hun har arbejdet som sygeplejerske og er flygtet under sin ansættelse.

– De har spurgt efter mig, siger hun.

Fordrevne

I december 2019 stadfæster Flygtningenævnet for første gang afgørelser om afslag på asyl til personer fra Damaskus og i februar 2021 træffer flygtningenævnet de første afgørelser om at personer fra Rif Damaskus ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark, skriver Udlændinge- og Flygtningeministeriet på sin hjemmeside.

Ifølge Dansk Flygtningehjælps landeprofil om Syrien fra juni bor der cirka 3 millioner indbyggere i Rif Damaskus, men en stor del af dem er blevet internt fordrevne under krigen.

Udlændinge- og Integrationsminister Matthias Tesfaye (A) skrev i et brev til Amnesty International i september, at regeringen efterlever et armslængeprincip, der gør at hverken han eller regeringen har indflydelse på beslutningen om hvornår en udlænding har et beskyttelsesbehov.

Han pointerer samtidig at der, på grund af særlige omstændigheder med hensyn til Syrien, ikke indtil videre gennemføres tvangsmæssige udsendelser til Syrien.

Ifølge en dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra september er intet sted i Syrien sikkert, og det vil derfor være stort set umuligt for Danmark at udsende syrere til landet på grund af situationen i Syrien, og samtidig overholde menneskerettighederne. Matthias Tesfaye fortalte 3. november at Flygtningenævnet, på baggrund af dommen, ”ikke finder anledning til en generel ændring af praksis i sager med personer fra Syrien”.

Manglede intet

Maryam Mozel og hendes eksmand levede et godt liv i Syrien. han var bilforhandler, hun var sygeplejserske og manglede ikke noget for dem selv og deres fire børn.

Men krig er grumt.

– Krigen var overraskende på den måde, at man kunne sidde stille og så pludselig brød det ud. Man vidste aldrig hvornår, fortæller hun om livet i en forstad til Damaskus.

Bygningen som var deres hjem faldt sammen, og de var uden gas og vand. Sådan er det stadig i perioder, fortæller Maryam Mozels datter.

– De fokusere på det allermest basale. At få noget mad. Lade telefonerne op i de to timer der er strøm, fortæller hun – og tilføjer

– Jeg har intet at komme tilbage til.

Ventetiden

Maryam Mozels afslag på forlængelse af opholdstilladelse er anket til Udlændingenævnet og pt er det faktisk ventetiden og frygten for at politiet henter hende og flytter hende til Sjælsmark, som tærer allermest på den 55-årige kvinder og på hendes familie.

– Jeg er meget stresset, jeg glemmer ting og sover dårligt. Jeg har fået for højt blodtryk, fortæller Maryam Mozel og lægger sin hånd på hjertet.

Bekymringen er også konstant for familien i Danmark.

– Uvisheden er det værste for hvad skal der ske? Hvad skal jeg siger til mine børn, hvis deres farmor skal rejse, siger Claudia som er svigerdatter til Maryam Mozel. Hun ser ud af vinduerne med blanke øjne.

Flugten fra Syrien gik i første omgang til Egypten for Maryam Mozel. Fra Egypten skulle hun videre til Italien og det betød 17 dage til havs i en åben båd hvor jungleloven herskede. Maryams mellemste søn var med i båden og da de kom i land i Italien, måtte han bæres på hospitalet. Han havde ikke flere kræfter efter at have været på vagt over for alt og alle ombord på båden.

– Hvis man faldt i søvn kunne man risikere at falde i vandet, eller bliver vippet over, siger Maryam Mozel som selvsagt håber at få medhold i Udlændingenævnet så flugten ikke er forgæves.

Faktaboks

Ifølge en rapport fra Human Rights Watch fra oktober, er Syrien ikke et sikkert land at vende tilbage til, og dem der gør risikerer at blive udsat for alt fra arrestation til tortur og forsvindinger.

Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR har over 13 millioner mennesker i Syrien brug for humanitær assistance, og ifølge FN lever over 90 procent af befolkningen under fattigdomsgrænsen.

Det amerikanske udenrigsministerium fraråder alle rejser til Syrien.

Udenrigsministeriet har ingen rejsevejledning for Syrien. Danmark trak i 2012 alle sine diplomater hjem fra Syrien på grund af sikkerhedssituationen.