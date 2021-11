Masser af sjov på Richter

Foto: Peter Kenworthy.

Skate-punk-bandet No Fun At All viste Gladsaxe at punken ikke er død

Af Peter Kenworthy

”No fun to be alone, in love with nobody else … maybe go out”, sang punkens godfather, Iggy Pop, på The Stooges’ selvtitulerede debutalbum fra 1969. Og det havde publikum valgt at gøre på Richter lørdag fem årtier senere, hvor det svenske skate-punk-band No Fun At All spillede hele sit klassiske album fra 1995, ”Out of Bounds”.

”No one seems to do any better, when they cross the border”, sang forsanger Ingemar Jansson på en hård og hurtig version af ”Master Celebrator”.

Og der blev hoppet, kastet håndtegn, lavet circle pit og sunget med, af et yderst medlevende publikum.

”Kjennes det bra”, råbte Ingemar Jansson ind i mikrofonen, og fik et stort, brølende ”ja” tilbage.



Opvarmningsbandet Venerea spillede hårdt og hurtig fællessangs-punk. Foto: Peter Kenworthy.