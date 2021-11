Meget højere end for et år siden

Foto: Colourbox.

Coronasmittetallet stiger kraftigt for tiden. Samme tid sidste år var langt færre smittet

Af Peter Kenworthy

For præcist et år siden – 18. november 2020 – havde der været 172 bekræftet coronasmittede i Gladsaxe i de seneste 7 dage, hvilket gav en smitteincidens per 100.000 på næsten 250 – hvilket dengang var det femtehøjeste i landet.

I dag ligger coronasmitten i Gladsaxe langt højere – på 646 per 100.000, og 447 er blevet smittede i kommunen i den forløbne uge. Selv korrigeret for antallet af coronatest, er smitteincidensen per 100.000 i Gladsaxe over 500.

På landsplan er antallet af daglige nye smittede mere end dobbelt så højt i dag end for et år siden. Og hvis man ser på antallet af indlagte på de danske hospitaler, er tallet i dag også højere end på samme tid sidste år. Det samme gælder for positivprocenten.