Mere eller mindre tilfreds

Foto: Peter Kenworthy.

Forældrene på Gladsaxes skoler er generelt tilfredse – men dog mindre tilfredse end både forventet og landsgennemsnittet

Af Peter Kenworthy

Der er forskelle i forældrenes tilfredshed med deres barns skole på tværs af skolerne og kommunerne, kan man læse i en ny benchmarkinganalyse, lavet af Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed.

Enheden har undersøgt hvorvidt forældrene i kommunen er mere eller mindre tilfredse med folkeskolerne end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget, samt hvordan den enkelte kommunes skoler klarer sig.

Forældrenes tilfredshed med folkeskolen varierer på tværs af kommunerne fra 3,4 til 4,3 på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er meget utilfreds, 4 er tilfreds og 5 er meget tilfreds). Skolerne i Gladsaxe Kommune scorer 3,95, hvilket er lidt under landsgennemsnittet og under det forventede tilfredshedsniveau for Gladsaxe, der ligger på 4,06.