Min datter har anoreksi og kommunen vil ikke hjælpe

Af Carsten Svenson, Kong Hans Alle 14B 1th

Vores datter har fået stillet diagnosen anoreksi, vi har været i behandling på Bispebjerg ambulant. Da vi startede kunne hun selv spise, efter en del behandler sidder vi nu og mader hende, hun skriger på hjælp og får ingen.

Bispebjerg tilbyder et forløb men har ikke plads til hende lige nu og kan ikke sige hvornår pladsen er ledig, vi har fundet et sted som hedder Dankbar de står med åbne døre, men Gladsaxe kommune siger vi har et behandlingsforløb på Bispebjerg så vi kan ikke hjælpe med en behandling, (det koster penge kan vi forstå så de siger nej).

Så nu står vi imellem 2 stole. Bispebjerg og kommunen vil ikke hjælpe fordi vi er tilknyttet et forløb, som ikke har en plads lige nu, så de siger vi skal fortsætte ambulant. Konklusion – vi kan ikke få hjælp fordi Gladsaxe kommune vil ikke betale og Bispebjerg har ikke plads.

Hvad sker der? Hvordan kan systemet behandle os som legoklodser, og ikke som et menneske. De gambler med vores datters liv på baggrund af økonomi.