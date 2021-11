Møllegården politianmeldt

Foto: Kaj Bonne.

Et familiemedlem til en beboer står for anmeldelsen af plejecenteret

Af Peter Kenworthy

Fire medarbejdere og en leder er blevet sendt hjem efter ydmygende behandling af beboere på plejecentret Møllegården.

Nu er Møllegården blevet politianmeldt på grund af privatlivskrænkelser. De ansatte på plejecenteret havde blandt andet taget billeder og filmet beboere i kompromitterende situationer, som man havde delt på Snapchat.

Familien der har anmeldt Møllegården fortæller til Berlingske Tidende, at man håber at politianmeldelsen kan bidrage til, at andre ældre ikke udsættes for noget lignende.

I anmeldelsen henvises til paragraffer i straffeloven, der kan give fængselsstraf for dem som ”uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed”.