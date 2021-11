Netværk fylder 10 år

Foto: Privat.

Foreningen Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe blev stiftet i 2011 i det daværende Borgenes hus på Søborg Hovedgade

Af Peter Kenworthy

Der bor langt over 100 forskellige nationaliteter i Gladsaxe, og en del af de tosprogede borgere har brug for støtte til at finde sig til rette i det danske samfund.

Projektet med at få etableret en netværksgruppe for tosprogede i Gladsaxe startede i 2010, inspireret af Netværkshuset i Gentofte, som mange af Gladsaxes flygtninge og indvandrere på det tidspunkt var brugere af.

Initiativtagerne oprettede Foreningen Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe året efter og fik derigennem mulighed for at få stillet et lokale til rådighed af Gladsaxe Kommune, ligesom foreningen blev tilskudsberettiget.

De forløbne 10 år har foreningen budt på masser af arrangementer og udflugter – såsom fra sy- og cykelværksted, museums- og kunstbesøg og Sankt Hans aften i mosen, ligesom netværket har fejret alt fra Iransk Nytår til dansk jul og senegalesisk fest.

Fejret og trøstet

– Først og sidst har vi knoglet, grædt og grint over sprog-forbistring og misforståelser. Fejret sejre i forbindelse med eksamen, jobs og opholdstilladelser, og trøstet hinanden når det gik galt. Forløsningen og glæden er stor når vi ser og hører at børn, unge og voksne lykkes med den hverdag i Danmark som de har kæmpet så hårdt for, fortæller Stine Riis fra netværket.

Fra august i år har netværket været at finde hver tirsdag fra klokken 17-19 i det nye Bibliotek+ i Høje Gladsaxe, hvor man ifølge Stine Riis har fået en forrygende start på sæsonen.

I foråret åbnede Dansk Flygtningehjælp en lektiehjælpsordning i Værebro, som nogle af de erfarne frivillige var med til at starte op, og i november starter en ny lektiehjælpsgruppe på Mørkhøj bibliotek, hvor netværket også er repræsenteret, tilføjer hun, og pointerer samtidig at netværket brug for flere frivillige til at understøtte deres arbejde.