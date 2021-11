Nogle vil støtte grøn mad

Foto: Peter Kenworthy.

Der er ikke enighed blandt Gladsaxes kommunale kandidater i forhold til klimavenlige kostråd og plantebaseret mad

Af Peter Kenworthy

Adspurgt af Dansk Vegetarisk Forening, har 1.500 kommunale og regionale kandidater taget stilling til en række mulige tiltag som grøn valgmulighed på hospitaler, plejehjem og i daginstitutioner, en målsætning om CO2-reduktion for al maden i de offentlige køkkener, flere midler til indkøb af klimavenlige og bæredygtige råvarer til madkundskab i skolerne og en række andre spørgsmål.

– Svarene viser, at omkring 70 procent af de kandidater til kommunalvalget, som har deltaget i undersøgelsen – 938 kandidater i alt – enten vil “arbejde aktivt for” eller “støtte”, at de offentlige køkkener i kommunen skal tilbyde en vegetarisk valgmulighed, som kun består af vegetabilske fødevarer, skriver Dansk Vegetarisk Forening på sin hjemmeside.

Klimavenlige kostråd

I Gladsaxe er der lidt under 20 lokalpolitikere, der har svaret. For eksempel er de ikke indbyrdes enige i, om at alle offentlige køkkener i kommunen som udgangspunkt skal servere en 100 procent plantebaseret kost, hvor eventuelle animalske fødevarer er et aktivt tilvalg. Socialdemokratiet (heriblandt borgmester Trine Græse) og Venstre støtter ikke idéen, De Konservative og SF er delte, mens de lokalpolitikere fra De Radikale og Enhedslisten der har svaret, vil støtte idéen, men ikke selv sætte det på dagsordenen.

Lokalpolitikere fra A, B, C, F, og Ø er dog næsten enige i, at de klimavenlige kostråd skal følges ved kommunale bevillinger til arrangementer, som involverer udgifter til mad/forplejning, og at der skal altid være et plantebaseret alternativ – kun de lokalpolitikere fra V der har svaret er uenige.

Man kan desuden læse i undersøgelsen, at der blandt kandidaterne til kommunalvalget er en del fleksitarer (der spiser vegetarisk mindst halvdelen af ugens måltider) og vegetarer.

Ændring i kostvaner

I en undersøgelse fra februar, af danskernes madvaner lavet af den grønne tænketank, Concito, anbefaler man at kommunerne i langt højere grad bør ”indtænke forbrugssiden i den grønne omstilling og tage fat i dialogen med borgerne, herunder med borgerinitieret grønne fællesskaber, om deres private forbrug”.

– Offentlige og private virksomheder bør supplere indkøbspolitikken med krav om mere planterig kost, tilføjer Concito.

I en rapport fra februar, pointerer FNs Miljøprogram og Miljøorganisation, UNEP, at ”ændring i forbrugernes kostvaner – især i udviklede lande, hvor forbruget af energi- og vandintensivt kød og mejeriprodukter er høj – vil mindske presset på biodiversiteten og klima-systemet”.

I Concitos klimadatabase, kan man blandt andet se, at oksekøds-mørbrad er den fødevare der er mest klimabelastende, med over 150 CO2e (CO2-ækvivalenter, hvor den samlede klimapåvirkning omregnes til CO2) per kg, efterfulgt af tyndsteg, kalvekød og roastbeef.

I den mindre klimabelastende ende af listen finder man ting som letmælk og grovboller, som ligger på under 1 CO2e per kg. Pålæg som kyllingepølse og vegansk bacon, som ligger på henholdsvis 1,4 og 0,25. Og grøntsager som rå gulerødder, spidskål, kartofler og champignoner, ligger under 0,5 CO2e per kg.