Ny sportscafé

Birgitte og Demetrius er i forvejen velkendte ansigter hos AB. Foto: Privat.

AB Sportscafé åbner igen på Skovdiget 1. december

Af Redaktionen, redigeret

De nye forpagtere af AB Sportscafé hedder Birgitte og Demetrius Ranch, som er et par velkendte ansigter i AB-regi.

Ægteparrets tre børn har nemlig alle spillet håndbold i klubben, mens de selv også har været aktive, og har været vant til at hjælpe med til Julecup. Birgitte er endda selv hjælpetræner på klubbens dameseniorhold, så det er en familie, som er vant til at færdes på anlægget, og som gennem flere år har drevet en foodtruck og har en del anden erfaring fra cateringverdenen, hvorfor de er klar til at tage dette skridt, fortæller Akademisk Boldklub til Gladsaxe Bladet.

Menukort bliver med både klassiske og mere eksotiske retter, hvor der er flere forskellige verdenskøkkener på menuen, og caféen vil have nogle standardretter, samt et koncept med dagens ret. Derudover vil den kendte AB Burger fortsat være en del af det nye menukort, tilføjer man.

AB’s Hovedformand Ulrik Rasch glæder sig til at se en fyldt restaurant igen, fortæller han.

– Vores sportscafé er et naturligt samlingssted for klubbens medlemmer. Det glæder mig, at de nye forpagtere også er nogen som allerede har en tilknytning til stedet, og derfor også kender til nogen af de mekanismer der skal til for at skabe et sted med hjerterum og fællesskab. Vi har savnet at lokalet var fyldt med glade mennesker, og nu er vi meget glade for, at vi kan tage første spadestik imod netop dette, tilføjer Ulrik Rasch.