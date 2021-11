Souschef i Danske Bank Bagsværd Jens Skov Mohn og Børne og ungechef i Danske Bank Anne Juel Jørgensen. Foto: Privat.

Danske Bank har sat fokus på gode pengevaner med skoleelever

Af Redaktionen, redigeret

I samarbejde med Bagsværd Skole har Danske Bank i Bagsværd haft en række undervisningsdage hvor emnet har været Økonomi i børnehøjde og gode pengevaner. Formålet med dagene har været at tale om gode pengevaner og skabe et miljø, hvor eleverne kan øve sig, få ny viden og stille spørgsmål til hverdagsøkonomi.

– For at gøre rammerne anderledes har klasserne været inviteret ned i banken hvor undervisningen er sket. Dagene er sluttet med en rundvisning i filialen og en afslutning i den store bankboks for at se et rigtig pengeskab, som i det pengeløse samfund er gabende tomt, fortæller Jens Skov Mohn, der er souschef i Danske Banks Bagsværd afdeling.

– Som bank håber vi at vi med dagene kan være med til at sætte penge og hverdagsøkonomi på skoleskemaet, så vi dermed kan bidrage til at den kommende generation af forbrugere ikke ender i økonomisk uføre eller i luksusfælden, tilføjer han.