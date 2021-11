Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxes partier har haft skiftende opbakning hos vælgerne i de seneste 20 år, men meget har også ligget mere eller mindre fast. Magtforholdet rykkede sig ikke for alvor ved årets kommunalvalg

Af Peter Kenworthy

Socialdemokratiet har formået at være klart det største parti, med en opbakning på over 10.000 gyldige stemmer, i dette årtusindes kommunalvalg i Gladsaxe – ligesom man har haft et solidt tag i borgmesterkæden i over 100 år.

Partiet har i de seneste valg fået omkring 10 ud af byrådets 25 mandater. Til årets valg fik Socialdemokratiet 10.663 stemmer (33 procent af stemmerne) og 8 mandater – en tilbagegang på to mandater og 3 procentpoint i forhold til 2017.

Venstre har holdt sig i top-3 med 4-7.000 stemmer, og gik ved sidste valg fra 4 til 5 mandater. I år fik Venstre 4.249 stemmer (13 procent) og fire mandater. Dansk Folkeparti har konsekvent fået over 2.500 stemmer, og ligget på 2-3 mandater. Dette års kommunalvalg var lidt af en katastrofe for partiet på landsplan, men i Gladsaxe fik man trods alt 1.098 stemmer (3,4 procent) og beholdt et enkelt af de to mandater man havde fået i 2017.

De Konservative har ligget mellem 2.000 og 4.000 stemmer og 1 til 3 mandater siden årtusindeskiftet. På landsplan fik partiet et kanonvalg, og i Gladsaxe fik partiet 3.747 stemmer (11 procent) og gik fra 1 til 3 mandater. Og De Radikale ligger sædvanligvis mellem 1.500 og 2.300 stemmer, som man vekslede til 2 mandater ved sidste valg. Ved dette valg holdt man fast i mandaterne og fik 2.481 stemmer (7,7 procent).

Derimod har SF fået både under 2.500 stemmer og over 5.500 stemmer (som gav 5 mandater i 2009) siden år 2000. Til dette valg stemte 3.681 vælgere (11 procent) på partiet, hvilket gav 3 mandater – en fremgang på et enkelt. Mens Enhedslisten nærmest fordoblede deres stemmerantal fra 2009 til 2013 – hvor partiet fik over 4.000 stemmer og 3 mandater. I de næste fire år har partiet de samme 3 mandater at gøre godt med, da 3.433 vælgere (10 procent) valgte at stemme på partiet.

Lokallisten Gladsaxe stillede op for første gang ved dette valg (partiets to spidskandidater blev dog begge valgt ind i byrådet ved sidste valg som Socialdemokrater), og lykkedes at få et enkelt mandat – som dog gik til Suleman Naim. 1.253 vælgere (4 procent) stemte på partiet.

Liberal Alliance gik fra 74 stemmer i 2009, til næsten 1.500 i 2013 (hvor man fik et enkelt mandat), men tilbage til 839 stemmer (og ikke noget mandat) i 2017. Der blev heller ikke nogen mandater denne gang, hvor partiet fik 492 stemmer (1,5 procent).

Kristendemokraterne fik (som Kristeligt Folkeparti) 434 stemmer i 2001, og det halve fire år senere med partiets nuværende navn. Efter en lang pause fik partiet denne gang 134 stemmer (0,4 procent), som heller ikke rakte til repræsentation i byrådet. Og Nye Borgerlige fik 299 stemmer og intet mandat i 2017, hvilket var første gang partiet stillede op. Denne gang fik partiet en markant fremgang og 1.010 stemmer (3 procent), hvilket dog ikke var helt nok til at udløse en plads i byrådet.

62 af de stemmeberettigede Gladsaxe-borgere stemte til kommunalvalget, hvilken var en tilbagegang på 3 procentpoint i forhold til 2017. Der var dog store forskelle stemmestederne imellem – næsten 70 procent stemte i Bagsværd mens kun 52 procent stemte i Værebro.