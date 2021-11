Foto: Colourbox.

Gladsaxes coronasmittetal har taget et hop opad – og er nu på 329

Af Peter Kenworthy

Gladaxes smittetal per 100.000 har i et stykke tid ligget og luret på under 300, men i dag ligger den på 329. Antallet af daglige smittede har bevæget sig op over 40, og positivprocenten er på 2,82 procent. Gladsaxes testkorrigerede antal smittede per 100.000 ligger på 278.

Der er dog forskelle, de enkelte sogne i Gladsaxe imellem. Haralds Sogn har eksempelvis et smittetal på 392, og en positivprocent på 5, mens Søborggård Sogn har et smittetal på 177 og en positivprocent på 1,5.

Den seneste uge er antallet af førstegangsvaccinerede steget, og andelen af danskere, der har modtaget første stik mod COVID-19, er nu nået op over 87 procent.