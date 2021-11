Foto: Colourbox.

Coronasmittetallet er hastigt på vej opad i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Dag er der 532 smittede per 100.000 i Gladsaxe, og positivprocenten ligger på 3,5 procent (den testkorrigerede smitteincidens er på 428). En kraftig stigning i forhold til forleden, hvor tallet krøb sig over 400, og for en uge siden, hvor tallet lå under 300. Alene lørdag var der 74 nye smittede i Gladsaxe.

Gladsaxe er dog langt fra den kommune med det højeste smittetryk. I nabokommunen Herlev ligger smittetallet per 100.000 eksempelvis på hele 870, i København på 686 og i Gentofte på næsten 600.

Antallet af fuld vaccinerede i Danmark, der bliver smittet med covid-19 er desuden steget til knap 1 procent, skriver Statens Serum Institut i en rapport.

– Ifølge rapporten er der blevet påvist 38.587 covid-19-infektioner, hos personer, der er fuldt vaccineret i det primære vaccinationsforløb. Det svarer til, at 0,93 procent af alle covid-19-vaccinerede i det primære vaccinationsforløb i Danmark, nu har fået påvist covid-19-infektion. Ved den forrige statusrapport, der gik til den 24. oktober, var dette tal 0,5 procent, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside fredag.

Vaccinernes effekt mod, at man bliver smittet med covid-19, selv om man er fuldt vaccineret, falder over tid for både Pfizer- og Moderna-vaccinen, og faldet ses mest tydeligt for gruppen af +65-årige, tilføjer man.

– Overordnet kan man derfor sige, at antallet af covid-19-infektioner efter det primære vaccinationsforløb stiger. Det afspejler jo selvfølgelig, at de fleste har taget imod tilbud om vaccination. Men også at vi ser et stigende smittetryk i takt med at epidemien er i vækst, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra Statens Serum Institut.