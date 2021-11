Politiet efterlyser mistænkt i røverisag fra maj

Foto: Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi offentliggør overvågningsfoto af en ung mand i forbindelse med røveri ved Bagsværd Station

Af Peter Kenworthy

– I forbindelse med et røveri torsdag den 20. maj 2021 i perioden klokken 2030 til klokken 2105 ud for cykelstativerne ved Bagsværd Station, blev to forurettede af to gerningsmænd frarøvet en dyr jakke. Under røveriet truede gerningsmændene de to forurettede med en lille økse. Kort forinden røveriet har de to gerningsmænd fulgt efter de to forurettede gennem en nærtliggende Netto, hvorfor der er fundet videoovervågnings billeder af de to gerningsmænd, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Den ene gerningsmand er blevet identificeret, men Københavns Vestegns Politi søger fortsat den anden gerningsmand, som er beskrevet som følger:

Signalement:

A: Mand, Afrikansk af udseende, 15-18 år, 185-195 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Sort, Iført: rød/orange jakke med hætte, sorte bukser, sorte sko og sort rygsæk.

– Selv om røveriet ligger noget tilbage i tid, så håber vi at offentligheden kan hjælpe med at identificere den mistænkte, siger politikommissær Søren Andersen

Hvis man kan genkende den mistænkte eller har øvrige oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 43861448.