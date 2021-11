Rekorder og glade unge

De danske juniormesterskaber gav flotte placeringer til GSC

Af Gitte Ganderup

Gladsaxe Svømmehal var endelig fyldt igen da Danske Junior Mesterskaber blev afholdt i weekenden.

Overalt hørtes alle kongerigets dialekter og juniorerne var spændt og klar til at kæmpe om medaljerne.

”hey! hey! hey!”. Råbene blander sig med rytmiske pift. I svømning hepper man kun når svømmeren har hovedet oven vande og kan høre noget. Det giver rytmisk hepning og er et særkende for svømmesporten.

– Vi er meget stolte af at være værter. Vi har mange gode frivillige som har arrangeret stævner mange gange før. Der er sågar nogle, hvor børnene er blevet for store som kommer alligevel og er frivillige uden at have børn som deltager, fortalte Kim Marquardt som er klubchef.

Hav af rekorder

I alt var der Gladsaxesvømmere med i 11 A-finaler og mere end 20 B- og C-finaler. Der blev sat et hav af personlige rekorder, ligesom flere svømmere opnåede tider, der kvalificerer dem til at deltage i kommende danske mesterskabsstævner. En af dem er Carl Krabbe Heldgaard som i løbet af hele weekenden svømmede sig til tre sølvmedaljer i 800 fri, 1500 fri og 400 fri.

Robert Falborg Pedersen havde også en god weekend og fik allerede torsdag en sølvmedalje i 100 meter individuel medley. Herefter følger bronze i 50 brystsvømning og bronze i 100 rygsvømning.

Mere

I Robert Falborgs klasse er alle de andre svømmere 1 år ældre end ham, så at være med i kampen om medaljerne giver blod på tanden.

– Det føltes godt undervejs. Jeg lykkes med at rette de ting som der havde været fra kvalifikationen i morges, siger han om medleyen og tilføjer at han har store forventninger til næste år når de andre er rykket op.

I forhold til præstationen i 50 meter bryst havde Robert Falborg sat næsten op efter en bedre tid.

– Hvis man ser resultaterne for en måned siden er det ikke godt nok i dag, men jeg ser frem mod de 100 meter på søndag, sagde den unger svømmer som med sin tid i 100 meter ryg kunne kvalificere sig til de Nordiske Juniormesterskaber.

– Det har generelt været et virkelig godt stævne. Mange af svømmerne har udviklet sig enormt, og jeg er både tilfreds og stolt. Man bliver altid glad, når det, de har arbejdet så hårdt for, rent faktisk lykkes. Det betyder meget – både for svømmerne og for os trænere, sagde cheftræner Sofie Seheim